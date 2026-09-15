В Державинском прошёл Молодёжный форум "Твой голос - сила России!"

В Державинском университете прошёл Молодёжный форум «Твой голос — сила России!». Организаторами события выступили Тамбовская областная избирательная комиссия, Державинский университет и региональное отделение общественной организации «Ассоциация юристов России».
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