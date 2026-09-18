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Новости Липецка

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Мэр Липецка Щербаков проголосовал через ДЭГ

Мэр Липецка Щербаков проголосовал через ДЭГ

Мэр Липецка Михаил Щербаков проголосовал через систему ДЭГ и призвал липчан проявить гражданскую ответственность, приняв участие в выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

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