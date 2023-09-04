Тренер Семак не видел провокаций со стороны игроков "Зенита" в матче с ЦСКА

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил нападающему московского ЦСКА Антону Заболотному, который назвал действия футболистов клуба из Санкт-Петербурга в концовке матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) колхозом.
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак ответил нападающему московского ЦСКА Антону Заболотному, который назвал действия футболистов клуба из Санкт-Петербурга в концовке матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) колхозом.
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