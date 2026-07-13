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Руслан Исхаков: «В России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить – понимаешь, что это начальник. В АХЛ, НХЛ все проще. Разин в этом плане достаточно открытый»

Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сказал, что в Северной Америке тренеры более открыты к общению с игроками, чем в России.

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