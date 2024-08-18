Алена Косторная: «Подготовка к сезону идет по плану. По идее должны быть на контрольных прокатах»

Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В феврале она перенесла операцию на плече. «Восстановилась ли после операции? После любой операции нет такого, что полностью восстановлен.
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