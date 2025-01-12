Традиционно подарки юным новоаннинцам вручил настоятель храма Феофана Затворника Вышинского отец Борис.
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Традиционно подарки юным новоаннинцам вручил настоятель храма Феофана Затворника Вышинского отец Борис.