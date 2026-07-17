Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бандеровец 1968 года рождения готовил теракт у Памятного знака в Севастополе

Бандеровец 1968 года рождения готовил теракт у Памятного знака в Севастополе

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении уроженца Винницкой области, проживающего в городе-герое.

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