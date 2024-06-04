Глава РСПП Шохин предложил уменьшить количество ставок прогрессивной шкалы НДФЛ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям РФ рассмотреть идею сокращения количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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