Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Дана Борисова оценила результат последней пластики. И уже думает о новой

Дана Борисова оценила результат последней пластики. И уже думает о новой

Телеведущая ведёт активную борьбу с возрастом.Телеведущая Дана Борисова, известная своими участиями в популярных реалити, в которые она вернулась после долгих лет забытья, поделилась своими переживаниями относительно результатов пластической хирургии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
омерзительно🤮🤮🤮
Ответить
19 час.
наверх