Дана Борисова оценила результат последней пластики. И уже думает о новой

Телеведущая ведёт активную борьбу с возрастом.Телеведущая Дана Борисова, известная своими участиями в популярных реалити, в которые она вернулась после долгих лет забытья, поделилась своими переживаниями относительно результатов пластической хирургии.
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