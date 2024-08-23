Виновника лесного пожара в Хоринском районе приговорили к трем годам лишения свободы

В Хоринском районе Бурятии осудили мужчину, устроившего лесной пожар. Это произошло весной этого года, когда местный житель, находясь рядом с Мусой, неправильно выбросил окурок и спички, что стало причиной пожара.
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