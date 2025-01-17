Вместо премии за мигрантов - наручники: Колясников указал на особый цинизм в деле задержанного ректора НГАТУ

АГ

Александр Гуреев

И представте, что эти иноземцы будут у нас работать, подымать страну, которую развалили грёбаные коммунисты. Дождались??? Москва, вот вы за что боретесь с 1991 года. Вас всех вешать нужно вместе с Воротниковым.