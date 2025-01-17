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Вместо премии за мигрантов - наручники: Колясников указал на особый цинизм в деле задержанного ректора НГАТУ

Вместо премии за мигрантов - наручники: Колясников указал на особый цинизм в деле задержанного ректора НГАТУ

Царьград Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Globallookpress Блогер Сергей Колясников указал на особый цинизм в деле задержанного ректора НГАТУ Игоря Воротникова.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
И представте, что эти иноземцы будут у нас работать, подымать страну, которую развалили грёбаные коммунисты. Дождались??? Москва, вот вы за что боретесь с 1991 года. Вас всех вешать нужно вместе с Воротниковым.
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1 д.
Sergiy Che
Ващет эт не &quot;Москва&quot;, а Нижний Новгород (из Москвы максимум следователи взявшие ректора за сраку)). И если они ИНОСТРАНЦЫ то у них значит нет гражданства РФ - чё вы развизжались?? ))
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1 д.

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