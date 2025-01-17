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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: “Не верьте всему, что ч...

Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: “Не верьте всему, что ч...

Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: “Не верьте всему, что читаете в Интернете”Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, прокомментировал набирающие оборот слухи о наличии большого количества повестки в Kingdom Come: Deliverance 2 на сегодняшней трансляции на Twitch, заявив: “Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете”.

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