Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: “Не верьте всему, что ч...

Warhorse о наличии повестки и гей-сценах в Kingdom Come Deliverance 2: “Не верьте всему, что читаете в Интернете”Пиар-менеджер студии Warhorse, Тобиас Штольц-Цвиллинг, прокомментировал набирающие оборот слухи о наличии большого количества повестки в Kingdom Come: Deliverance 2 на сегодняшней трансляции на Twitch, заявив: “Доверьтесь нам и не верьте всему, что читаете в Интернете”.