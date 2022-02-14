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Житель Кемерова получил два года условно по делу об оправдании терроризма

Житель Кемерова получил два года условно по делу об оправдании терроризма

Жителя Кемерова приговорили к двум годам условно и штрафу в 330 тысяч рублей. Его обвиняли в "призывах к экстремизму" и "оправдании терроризма" из-за публикаций в соцсетях, сообщил "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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