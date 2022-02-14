Житель Кемерова получил два года условно по делу об оправдании терроризма

Жителя Кемерова приговорили к двум годам условно и штрафу в 330 тысяч рублей. Его обвиняли в "призывах к экстремизму" и "оправдании терроризма" из-за публикаций в соцсетях, сообщил "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на региональное управление ФСБ.