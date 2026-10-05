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ТАСС

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В Москве задержали пассажирку после драки с женщиной в метро

В Москве задержали пассажирку после драки с женщиной в метро

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 37-летнюю женщину, которая ударила ногой в спину пассажирку на станции метро "Бауманская" в Москве, а потом продолжила драку на "Электрозаводской".

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