В Москве задержали пассажирку после драки с женщиной в метро

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 37-летнюю женщину, которая ударила ногой в спину пассажирку на станции метро "Бауманская" в Москве, а потом продолжила драку на "Электрозаводской".
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