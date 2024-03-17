Хуситы заявили о взаимодействии с Россией и Китаем ради ослабления Запада

Хуситы заявили, что сотрудничают с Россией и КНР, чтобы ослабить страны Запада Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сотрудничают с Россией и Китаем с целью ослабить западные страны и разрушить однополярный мир.
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