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Мировое обозрение

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Life.ru составил карту самых «табачных» районов Москвы

Life.ru составил карту самых «табачных» районов Москвы

Главное в тезисах: Тезис 1: В Тверском районе Москвы зафиксирована рекордная плотность табачной розницы — 35,9 магазина на каждые 10 тысяч постоянных жителей, тогда как в Зябликове этот показатель составляет всего 2,24.

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