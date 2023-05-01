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Рамзан Кадыров лично испытал новую разработанную чеченскими инструкторами снайперскую винтовку

Рамзан Кадыров лично испытал новую разработанную чеченскими инструкторами снайперскую винтовку

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично испытал разработанную российской оружейной компанией BespokeGun совместно с инструкторами снайперского направления Российского университета спецназа (РУС) высокоточную снайперскую винтовку.

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