Церковная мистификация любви

В статье "Кто, когда и почему мистифицировал половую любовь" я делился своим мнением о том, что сначала трубадуры, а потом труверы и миннезингеры, Данте и Петрарка непроизвольно мистифицировали половую любовь.
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