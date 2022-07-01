Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена куприянова
    Маленький вопросик: а что сейчас в это великое ТВ могет попадать всякий мусор без опыта и великих талантов. Кто ж её ...Судьба предателя....
  • zoubova
    До последнего украинцаАвтомат вместо ма...
  • Вадим Белецкий
    Советская власть, неверно и крайне либерально, относилась к разного рода антисоветчикам и, прочей сволочи - будь же м...«Любители баварск...

Церковная мистификация любви

Церковная мистификация любви

В статье "Кто, когда и почему мистифицировал половую любовь" я делился своим мнением о том, что сначала трубадуры, а потом труверы и миннезингеры, Данте и Петрарка непроизвольно мистифицировали половую любовь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх