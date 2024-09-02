ОАК передала очередную партию самолетов Су-34 в войска

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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