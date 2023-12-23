Уехавших из страны мужчин хотят мобилизовать: будут ли их возвращать на Украину Евгения КомароваВ 2024 году украинцев в возрасте 25-60 лет, находящихся за границей, Киев планирует призвать на военную службу.
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