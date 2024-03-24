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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабаров о том, есть ли в «Металлурге» психология победителя: «Если мы выиграли две домашние игры со «Спартаком», значит, есть. Нужно просто забивать на один гол больше»

«Металлург» ведет в серии плей-офф со счетом 2-1. – Проиграли первый период, не смогли выдержать стартовый натиск «Спартака».

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