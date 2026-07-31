Middle East Geopolitics: Trading Roadmap for Micro WTI Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX_DL:MCL1! JimHuangChicago NYMEX: MCL Core Pricing Framework: Futures Price = Intrinsic Supply-Demand Value + Market Sentiment + Geopolitical Premium Based on historical Middle East conflict price patterns, we break down long-only, short-only and spread arbitrage trades for CME Micro WTI (MCL) futures across 3-month and 6-month holding windows, with hypothetical profit targets and risk limits.