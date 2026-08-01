Только для избранных: самые элитные советские рестораны

В советское время попасть в дорогой ресторан было непросто. Каждого посетителя на входе встречал швейцар, который по внешнему виду и щедрости гостя решал, достоин ли тот провести вечер в заведении или ему лучше поискать менее статусное заведение.
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