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Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3,9 годам колонии

Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3,9 годам колонии

Первомайский районный суд города Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по статье 119 УК РФ, подразумевающей угрозу убийством, и части второй статьи 158, в ней речь идет о краже с причинением ущерба.

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