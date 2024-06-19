Суд во Владивостоке приговорил американца Блэка к 3,9 годам колонии

Первомайский районный суд города Владивостока приговорил американского военного Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по статье 119 УК РФ, подразумевающей угрозу убийством, и части второй статьи 158, в ней речь идет о краже с причинением ущерба.