“The highest-ranking House lawmaker from Rep. Ilhan Omar’s (D-MN) home state is calling for the embattled progressive to be jailed and deported if it is found that she or her father lied on federal paperwork to get her U.
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