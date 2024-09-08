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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Вовладар Даров
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Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Из общей суммы 18,6 миллиона рублей победители направили на поддержку участников СВО На благотворительность участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей.

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