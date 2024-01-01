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Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара

Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города Ойсхара

В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара», —  написал он в Telegram.

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