В Башкортостане расследуется уголовное дело о крупном мошенничестве

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч.
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