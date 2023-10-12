Канада выделила $2,2 млн связанным с украинскими нацистами организациям

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Правительство Канады за последние семь лет выделило около 2,2 миллионов долларов организациям, прославляющим украинцев, служивших в нацистских формированиях во время Второй мировой войны.
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