Экстрасенс предсказывает судьбу Харькова: что ждет город в будущем? Ирэн ОрлонскаяВ ближайшем будущем, по мнению известного экстрасенса Галины Янко, украинское войско утратит способность сопротивляться армии России, и это произойдет внезапно.
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