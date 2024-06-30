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Экстрасенс предсказывает судьбу Харькова: что ждет город в будущем?

Экстрасенс предсказывает судьбу Харькова: что ждет город в будущем?

Экстрасенс предсказывает судьбу Харькова: что ждет город в будущем? Ирэн ОрлонскаяВ ближайшем будущем, по мнению известного экстрасенса Галины Янко, украинское войско утратит способность сопротивляться армии России, и это произойдет внезапно.

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E
Ed
Фамилия на -ко это что изволите
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