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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Битва сильнейших: В Москве стартует главное киберспортивное событие по Warface ...

Битва сильнейших: В Москве стартует главное киберспортивное событие по Warface ...

Битва сильнейших: В Москве стартует главное киберспортивное событие по Warface – LAN-финал Astrum League ChampionshipУ зрителей будет возможность стать свидетелями этого события и увидеть, кто заберет главную награду турнира — 5 миллионов рублей.

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