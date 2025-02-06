Битва сильнейших: В Москве стартует главное киберспортивное событие по Warface – LAN-финал Astrum League ChampionshipУ зрителей будет возможность стать свидетелями этого события и увидеть, кто заберет главную награду турнира — 5 миллионов рублей.
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