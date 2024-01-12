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Военное обозрение

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The National Interest: США вряд ли поставят F-35 Украине, опасаясь попадания самолёта в руки России

The National Interest: США вряд ли поставят F-35 Украине, опасаясь попадания самолёта в руки России

У России очень сильная ПВО, даже обломок сбитого F-35 может дать множество информации о "секретных" технологиях.

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