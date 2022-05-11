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В Калуге заменили трубы на Кутузова

В Калуге заменили трубы на Кутузова

Специалисты "Калугатеплосеть" заменили ржавые трубы на улице Кутузова. Они проработали около 30 лет. В пресс-службе теплосети рассказали, на участке был произведен ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов и плотность трамбовки грунта.

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