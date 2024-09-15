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Неймар писал бразильцам из «Реала», что играть с Мбаппе – «катастрофа и ад» (Сирил Хануна)

Журналист Сирил Хануна в эфире Europe 1 заявил, что форвард обсуждал с Винисиусом Жуниором, Родриго и другими футболистами мадридского клуба переход француза в их команду.

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