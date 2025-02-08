Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово потребовал компенсацию за отсутствие солнца

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отбывающий наказание за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, жертвами которого стали 37 человек, требует компенсацию за плохие условия содержания в камере: отваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах на прогулках.