Пассажирский поезд врезался в платформу станции в Египте, есть погибшие

На севере Египта сошел с рельсов пассажирский поезд. Пока известно о двоих погибших, еще как минимум 23 человека получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники в медицинских службах.
На севере Египта сошел с рельсов пассажирский поезд. Пока известно о двоих погибших, еще как минимум 23 человека получили ранения разной степени тяжести, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники в медицинских службах.
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