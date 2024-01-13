Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина: истинные цели США

Украина: истинные цели США

Американцам на самом деле не нужна победа Киева? «Война на Украине не была направлена на победу над Россией», — такую парадоксальную для Запада точку зрения высказал известный итальянский политик, бывший посол Рима в Пекине и Тегеране Альберто Браданини.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Я СОГЛАСНА НА ВСЕ 100%
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13 час.
Dkflbvbh Xthtlybxtyrj
Ничего нового нет в этой статье...эта статья рассчитана для нынешнего поколения молодых людей... и то ладно....а мы старики знаем это еще с 50-годов.... особенно когда НАТО  воевало против русских не только в северной Корее но и во Вьетнаме ...  там они проиграли эти войны СССР ... ХОЛОДНУЮ войну выиграли США  в результате которой и распался СССР....  сущность НАТО понятна и амебам.... это ковбойский капитализм направленный на порабощение территорий России и овладением ее недр и ценных ископаемых.... они люьят жить за счет других стран....
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11 час.

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