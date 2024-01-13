Украина: истинные цели США

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Ничего нового нет в этой статье...эта статья рассчитана для нынешнего поколения молодых людей... и то ладно....а мы старики знаем это еще с 50-годов.... особенно когда НАТО воевало против русских не только в северной Корее но и во Вьетнаме ... там они проиграли эти войны СССР ... ХОЛОДНУЮ войну выиграли США в результате которой и распался СССР.... сущность НАТО понятна и амебам.... это ковбойский капитализм направленный на порабощение территорий России и овладением ее недр и ценных ископаемых.... они люьят жить за счет других стран....