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Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который обвинил исполнительного директора «Альянса защитников животных» Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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