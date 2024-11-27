Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу

Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который обвинил исполнительного директора «Альянса защитников животных» Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
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