Написанная на Афоне для бойцов СВО икона Богородицы прибыла в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Икона Богородицы со святой горы Афон в Греции прибыла в Ижевск. Как сообщается в соцсетях кафедрального городского Александро-Невского собора, её написали специально для бойцов специальной военной операции.
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