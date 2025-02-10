Полицейские Чистополя разбираются в обстоятельствах мошенничества под предлогом продажи игрового аккаунта

18-летний молодой человек обратился в отдел полиции Чистополя с заявлением о мошенничестве. Он пояснил следователю, что решил продать свой аккаунт в игре и разместил информацию об этом в специализированной группе в одном из мессенджеров.
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