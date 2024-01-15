Медицинский центр "Конструкторул" получил в дар современное оборудование

Мобильный электрокардиограф с 12 каналами, аудиометр и спирометр, используемые для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, были переданы в дар Реабилитационному центру „Constructorul” („Строитель”) Международной организацией по миграции (МОМ\IOM) в Молдове при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, - передает IPN.