С начала года в Омской области незаконно вырубили 796 кубометров леса. С виновных, которые самовольно заготавливали дрова, взыскали 44 тыс.
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С начала года в Омской области незаконно вырубили 796 кубометров леса. С виновных, которые самовольно заготавливали дрова, взыскали 44 тыс.