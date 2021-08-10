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Американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в США прозвали «убийцей» российских систем С-400

Американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в США прозвали «убийцей» российских систем С-400

Американский флот впервые испытал противорадиолокационную ракету, которую в Соединенных Штатах прозвали «убийцей» российских систем С-400.

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