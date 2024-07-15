Автомобиль внезапно вспыхнул и сгорел на дороге в Карелии

Автомобиль Fiat Doblo тушили на дороге Олонец-Леппясилта Субботним вечером 13 июля в 18 часов 27 минут на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что на 152-м километре автодороги Олонец – Леппясилта горит автомобиль Fiat Doblo.