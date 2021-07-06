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Путин об опасности размывания этнического ядра

Путин об опасности размывания этнического ядра

В последние годы обеспокоенность людей массовым переселением в Россию «соотечественников» из республик бывшего СССР нарастала, ведь под определение «соотечественник» подходили практически все граждане этих Среднеазиатских и Закавказских республик.

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Ирина Богданова
Строго соблюдать законы-один путь для нашего государства. И строго депортировать преступников:(!!!
Саша Николаев
Четко урезать в правах по работе -эмигрантов,работа вахтовым методом -никаких жен с детишками ,нечего заполонять Россию!

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