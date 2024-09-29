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Продукцию изготовителя дихлофоса изъяли для исследований после гибели детей

Продукцию изготовителя дихлофоса изъяли для исследований после гибели детей

Продукция новосибирского производителя средств от насекомых изъята для проведения необходимых исследований после гибели четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, сообщили 29 сентября в главном следственном управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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