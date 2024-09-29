Продукцию изготовителя дихлофоса изъяли для исследований после гибели детей

Продукция новосибирского производителя средств от насекомых изъята для проведения необходимых исследований после гибели четверых детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района, сообщили 29 сентября в главном следственном управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.