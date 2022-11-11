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Сорокин стал 3-й звездой матча с «Аризоной» (0:2), отбив 26 бросков из 27

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков из 27 в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:2) и был признан третьей звездой (второй гол был забит в пустые ворота).

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