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Царьград

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Министр спорта РФ Дегтярев экстренно приземлился в Минводах из-за закрытия неба Ирана

Министр спорта РФ Дегтярев экстренно приземлился в Минводах из-за закрытия неба Ирана

Самолет с русской делегацией, включая министра спорта Михаила Дегтярева, вынужденно приземлился в Минеральных Водах после закрытия воздушного пространства Ирана.

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