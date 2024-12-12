Казаки потребовали у губернатора Омской области запретить концерт Агутина

В Омске казаки потребовали отменить концерт Леонида Агутина и "Квартета И". Соответствующее письмо губернатору Омской области Виталию Хоценко было размещено на странице Совета атаманов казачьего народа во "ВКонтакте".
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