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Бороться с коронавирусом надо кнутом, пряники закончились

Бороться с коронавирусом надо кнутом, пряники закончились

Кто виноват в том, что мы проигрываем информационную войну с ковидом, сколько ждать смертей от нынешней волны пандемии и откуда берутся новые штаммы вируса, объяснил доктор Александр Мясников в программе Владимира Соловьева «Полный контакт».

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