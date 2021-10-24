Бороться с коронавирусом надо кнутом, пряники закончились

Кто виноват в том, что мы проигрываем информационную войну с ковидом, сколько ждать смертей от нынешней волны пандемии и откуда берутся новые штаммы вируса, объяснил доктор Александр Мясников в программе Владимира Соловьева «Полный контакт».
Кто виноват в том, что мы проигрываем информационную войну с ковидом, сколько ждать смертей от нынешней волны пандемии и откуда берутся новые штаммы вируса, объяснил доктор Александр Мясников в программе Владимира Соловьева «Полный контакт».
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